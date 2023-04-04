Слуцкий после теракта в кафе в Петербурге предложил отменить мораторий на смертную казнь

Лидер ЛДПР после теракта предложил вернуть смертную казнь. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посчитал, что необходимо отменить мораторий на смертную казнь в России. Причиной такого заявления стала гибель военкора Владлена Татарского во время теракта в одном из кафе Петербурга. Об этом сообщает ТАСС.

– Мы соблюдали и соблюдаем мораторий на смертную казнь. Но то, что случилось с нашим товарищем, Максимом Фоминым, известным под псевдонимом Владлен Татарский, а также то, что происходит в зоне СВО, подсказывает нам пересмотреть эту норму, – цитирует агенство высказывание политика на прошедшем пленарном заседании Госдумы.

Кроме того, по мнению депутата, террористы должны нести соответствующее наказание за действия против человечества и России.

Напомним, что в декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что его позиция против возвращения смертной казни остается неизменной. Глава России также добавил, что выход России из Совета Европы не изменит законодательства в отношении моратория.