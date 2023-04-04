Петербург вновь вошел в топ самых комфортных для жизни городов-миллионников в 2023 году

Петербург вошел в топ самых комфортных для жизни городов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург оказался одним из самых комфортных городов-миллионников России для проживания. Индекс качества за минувший год вырос на восемь баллов. Таким образом Северная столица набрала 264 очка из 360 возможных и заняла второе место. Первенство в топе взяла Москва. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета города.

– Показатель рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства, – добавили в пресс-службе.

По мнению экспертов комитета, держать такую высокую планку помогают общественные пространства, созданные в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Только в 2022 году в Петербурге организовали 51 подобную площадку. Всего с начала реализации программы построили более 154 объектов: спортивных и детских площадок, скейт-парков, мест для активного и спокойного отдыха. В 2023 году в городе на Неве планируют благоустроить более 60 территорий.