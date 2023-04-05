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НовостиОбщество4 апреля 2023 21:25

3300 пар зарегистрировали брак в ЗАГСах Петербурга в марте 2023 года

ЗАГСы также планируют увеличить режим работы до 23:00
Элеонора КУРЮМОВА
Более 3000 пар зарегистрировали брак в ЗАГСах Петербурга.

Более 3000 пар зарегистрировали брак в ЗАГСах Петербурга.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Прихода тепла и весны ожидали все жители в города на Неве, но особенно влюбленные. Ведь они планировали начать официальную семейную жизнь, согреваемые солнечными лучами. Собственно, непогода не помешала им. И в Северной столице с 1 по 31 марта 2023 года зарегистрировали 3300 браков. Об этом сообщили в пресс-служба комитета по делам ЗАГС.

– Подать заявление на регистрацию брака в Санкт-Петербурге можно напрямую в организацию или дистанционно, с помощью портала «Госуслуги», – напомнили петербуржцам в пресс-службе организации.

Кроме того, сотрудники учреждения добавили, что совсем некоторые отделы продлят режим своей работы до 23:00. Так, Дворцы бракосочетания №1 на Английской набережной и №2 на Фурштатской улице в период с 1 мая и вплоть до 30 сентября 2023 года будут работать и регистрировать влюбленных вплоть до 23:20.