Завершены поиски девятилетнего мальчика, пропавшего в Петербурге

Завершены поиски девятилетнего пропавшего мальчика. Фото: vk.com/lizaalert_piter

В Санкт-Петербурге завершились поиски пропавшего утром 4 апреля девятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома, но долго не возвращался, на связь также не выходил. Обеспокоенные родители попросили помощи у добровольцев из отряда «ЛизаАлерт». Волонтеры начали искать мальчика, а в сообществах города ВКонтакте появились ориентировки. О том, что школьника нашли сообщили в официальной группе спасателей.

– Мальчик найден. Жив. Благодарим всех за помощь, – добавила в комментариях к посту один из членов организации Ольга Веритасова.

У поискового-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 4 апреля стал по-настоящему светлым днем. За один день волонтерам удалось найти сразу двух детей живыми. Руководствуясь этическими нормами, сотрудники организации не распространяют информацию о потерявшихся. Кроме того, волонтеры убедительно просят использовать комментарии официального сообщества только для информационной или иной помощи.

Напомним, что восьмилетнего мальчика, ушедшего из дома в поселке Парголово родители нашли благодаря волонтерам и неравнодушным петербуржцам.