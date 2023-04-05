Казанскую церковь в Зеленогорске отреставрирует петербургский КГИОП

Казанскую церковь отреставрируют в Зеленогорске. Фото: kgiop.gov.spb.ru

Белоснежная многоглавая Казанская церковь – визитная карточка Зеленогорска и памятник архитектуры федерального значения. 4 апреля на фасады и купола храма, расположенного в Курортном районе Северной столицы, уже установили леса. Возвращать первозданный вид постройке будут по программе комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

– Это знаковое место Зеленогорска и наше культурное достояние. Кстати, местные жители называют церковь «Белой невестой». Сейчас она включена в список объектов Петербурга, которые будут отреставрированы по подпрограмме «Наследие», – подчеркнул губернатор Северной столицы Александр Беглов.

К слову, почти 100 лет назад, в 1924 году, храм пережил ураган и наводнение, а в 1925 – пожар. Реставрацию власти города планируют завершить к 2024 году.