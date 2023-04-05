Капремонт Дизельного проезда продолжается в Московском районе Петербурга

Дизельный проезд ремонтируют в Московском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО

Капитальный ремонт дороги на Дизельном проезде продолжается в Московском районе. К 4 апреля 2023 года подрядчики начали работы на втором участке – на пересечении Дизельного проезда с Московским шоссе – длиной 410 метров. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– С начала дорожного ремонта в прошлом году рабочие обновили коммунальные сети: канализацию, водопровод, линии освещения, а также саму дорогу протяженностью 970 метров, – подчеркнули в пресс-службе правительства.

Ранее на улице отсутствовала ливневая канализация, из-за чего достаточно часто происходило сезонное подтопление проезда, а также прилегающей к ЖК территории. По информации пресс-службы, ремонт эти проблемы решил. Также в Смольном добавили, что с потеплением на проезде начнут ремонтировать дорожное покрытие. По проекту реставрации установят четыре светофора и велодорожки. Также обустроят тротуары: на них заменят покрытие и облагородят.

Сдать объект протяженностью в 1,38 километра планируют летом 2023 года.