Автомобиль Chevrolet загорелся на Васильевском острове Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На Васильевском острове Санкт-Петербурга сгорел автомобиль. В ночь на 5 апреля 2023 года на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании у дома на Железноводской улице. На место немедленно выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС города.

- В 00:25 часов поступило сообщение о пожаре у дома 15 по Железноводской улице. В автомобиле марки Chevrolet выгорел моторный отсек, - рассказали в пресс-службе спасаталей.

С огнем прибыла бороться только одна пожарная машина и пять человек личного состава МЧС города. Пожар им удалось ликвидировать уже через 13 минут после вызова.

Известно, что в результате возгорания пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить специалистам.

Напомним, что накануне в Приморском районе загорелся склад. В результате пострадал мужчина, которого госпитализировали в больницу.