Погода в Санкт-Петербурге 5 апреля 2023 года: Начало потепления

Солнце и потепление до плюс 6 градусов ждет Петербург 5 апреля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге наконец-то наступает весна. Несмотря на то, что на календаре уже 5 апреля 2023 года, до сих пор в городе шел снег, стоял холод и зима никак не хотела уходить. В среду же погода изменится и начнет теплеть. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня на метеорологические условия в Северной столице начнет оказывать влияние гребень скандинавского антициклона. Его усилиями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, обойдется без существенных осадков, а температурные показатели приблизятся к своей климатической норме, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге потеплеет до плюс 4-6 градусов, по Ленинградской области от 3 до 8 градусов выше нуля. Ветер пока холодный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Ночи пока что остаются морозными, но дни все теплее. Так, в четверг ожидается еще больше солнца, а отметка на термометре повысится до 6-8 градусов тепла.