Смотрителя храма избили и пытались изнасиловать палкой в Мурино

Сторожа храма пытались изнасиловать в Мурино Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Мурино Ленинградской области избили и пытались изнасиловать смотрителя храма. Поздно ночью 4 апреля 2023 года в полицию обратился 36-летний мужчина, который работает сторожем в одной из церквей Петербурга. Он рассказал, что знакомые заманили его в квартиру, где жестко надругались. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Звонок в полицию Всеволожского района поступил в 3:40 часов ночи. Мужчина пояснил, что его обманом заманили в квартиру его же знакомые. Там над ним начали издеваться: избили, а после пытались изнасиловать палкой, - рассказал источник.

Полицейские выехали на указанный мужчиной адрес и на месте задержали несколько человек. Те заявили, что устроили самосуд над смотрителем из-за того, что тот несколько лет назад развратил несовершеннолетнюю девочку. Сам же мужчина какую-либо связь с подростком отрицает.

Проверкой занимается следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.