После ЧП с провалившейся в кипяток машиной прокуратура Петербурга проводит проверку

В машине находились мужчина и ребенок. Фото: СОЦСЕТИ

После прорыва трубопровода на Дровяной улице в Петербурге прокуратура организовала проверку. Известно, что трубопровод эксплуатирует АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». О происшествии сообщили в пресс-службе прокуратуры Северной столицы утром 5 апреля.

- Сейчас специалисты занимаются ликвидацией последствий аварии и устанавливают причины прорыва. Прокуратура проведет проверку и даст оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Там также объяснили, что сотрудники проверят, какие действия предпринимали уполномоченные должностные лица. Работники прокуратуры Адмиралтейского района контролируют ликвидацию последствий прорыва.

Напомним, из-за прорыва трубы пострадали мужчина и ребенок. Их машина провалилась в кипяток. Двоим спасателям, которые спасали пострадавших, тоже понадобилась помощь врачей.