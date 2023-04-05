Четыре человека пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в центре Петербурга

Четыре человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге / Фото: vk.com/spb_today

Из-за прорыва трубы с кипятком в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга пострадали четыре человека. В восемь часов утра 5 апреля 2023 года у дома 4 по Дровяной улице прорвало трубу, кипяток быстро размыл грунт, и в огромную яму провалился автомобиль, который ехал по дороге. В машине находился мужчина с двумя детьми.

- В машине был мужчина с детьми. Они пострадали. Также пострадали два сотрудника МЧС, которые их спасали, - сообщил spb.kp.ru источник.

Очевидцы сообщают, что люди кричали. Это не удивительно, ведь автомобиль практически целиком ушел под воду в яму.

Полицейские сразу после ЧП оцепили место и перекрыли проезд по Рижскому проспекту. Сотрудники "Теплосети" уже приступили к аварийным работам.

- В зоне дефекта припаркованы автомобили без видимых признаков повреждений. Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещен, - отметили в компании.