Школьники жестоко избили охранника бара в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Драка с участием несовершеннолетних произошла в Петербурге вечером 4 апреля. Все началось с того, что 19-летнему охраннику бара приятель сообщил о назначенных ему разборках из-за опубликованной в соцсетях фотографии. Парень отправился на указанное место, чтобы защитить друга.

- Конфликт произошел из-за комментариев к посту. Драка началась на Замшиной улице, напротив Педагогического колледжа. После этого 19-летний парень попал с травмами в Мариинскую больницу, - сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Охранник бара хотел помочь приятелю, поэтому взял с собой пневматический пистолет. Но как только он показал его оппонентам, те повалили его на землю и избили до потери сознания.

Известно, что виновник случившегося сначала попросил знакомых девочек прийти на встречу пораньше и посмотреть, кто придет с ним на разборки. В итоге девочки 12, 14, и 16 лет были доставлены в полицию. Они рассказали, что участникам драки было от 14 до 18 лет. Сами школьницы не вмешивались в происходящее, а наблюдали со стороны.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.