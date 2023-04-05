Хозяйка бойцовского пса, покусавшего 3-летнюю девочку в Петербурге, выплатит 400 тысяч рублей

Хозяйка пса выплатит компенсацию. Фото: Олег ЗОЛОТО

Хозяйку собаки, которая покусала маленького ребенка в Петербурге, заставили выплатить компенсацию после случившегося. В июле прошлого года ее стаффордширский терьер без намордника напал на трехлетнюю девочку на Ростовской улице в Шушарах. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Северной столицы.

- Отцу удалось оттащить животное от ребенка, хозяйка собаки в этом не участвовала, держала второго пса, - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Девочка получила легкие травмы, но пришлось пройти лечение. Теперь малышка боится выходить на улицу. Родители ребенка обратились в прокуратуру Пушкинского района. Прокурор потребовал с хозяйки пса 400 тысяч рублей для возмещения морального вреда.

Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Также хозяйку привлекли к административной ответственности из-за нарушения правил содержания собак.