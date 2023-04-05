Сотрудники МЧС спасли мужчину и двоих детей из провалившейся в яму с кипятком машины в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга утром 5 апреля 2023 года рассказала о ЧП с прорывом трубы с кипятком в Адмиралтейском районе города. Из-за того, что вода размыла грунт, в асфальте образовалась большая яма, в которую провалилась машина. В ней находились мужчина и двое детей.

- Выбраться из автомобиля им помогли пожарные. В результате происшествия пострадали четыре человека: два сотрудника МЧС, водитель автомобиля, а также десятилетний ребенок. С ожогами ног они были госпитализированы в лечебные учреждения, - рассказали в пресс-службе спасателей.

Известно, что в машине был 65-летний мужчина и двое его внуков 10 и семи лет. Старший получил ожоги 6% тела, младший не пострадал и был отправлен домой. Также пострадал житель соседнего дома.

Сейчас на месте работает аварийна бригада "Теплосети". Специалистам предстоит заменить трубу диаметром в 800 мм.

На месте также работаю 31 человек и 11 единиц спецтехники.