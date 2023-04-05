Историческую типографию в центре Петербурга продадут за 412 млн рублей

Историческую типографию в центре Петербурга выставили на торги за 412 млн рублей / Фото: citywalls.ru

В Санкт-Петербурге собираются продать здание исторической типографии, которая находится на улице Правды, дом 15, в центре города. Информация о продаже здания появилась на портале "Гис Торги". Известно, что на аукционе продадут 100 процентов акций АО "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова". На данный момент начальная цена лота - 412 миллионов рублей.

- Здание-памятник принадлежит акционерному обществу "Типография № 12 им. М. И. Лоханкова". На аукционе продадут само здание и его территорию, которая уходит вглубь квартала, - сообщается на портале.

Отметим, что здание было построено в 1887-1889 годах по проекту Дмитрия Люшина и Леонтия Шмеллинга. Но до этого момента на этом же месте размещалась другая типография, открытая по распоряжению самого императора Петра Великого. Дом располагается по соседству с Университетом Кино и Телевидения, которые объединяет внутренний двор.