Пять человек пострадали из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге

Машина провалилась в кипяток. Фото: СОЦСЕТИ

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал о состоянии пострадавших из-за прорыва трубы с кипятком. После происшествия помощь медиков понадобилась пяти петербуржцам. Среди пострадавших – один ребенок.

- 10-летний мальчик находится в состоянии средней степени тяжести: у него ожог двух процентов тела. 57-летний мужчина получил ожог 7-8 процентов тела, а 65-летний мужчина – 18 процентов тела, - рассказал в своем телеграмм-канале Олег Эргашев.

Также в ЧП пострадали двое спасателей. Один из сотрудников МЧС попал в реанимацию с ожогом 40 процентов тела. Второй обжог семь процентов тела.

- На место выезжали шесть бригад скорой помощи, они были на месте прорыва трубы уже через 5-7 минут. Врачи быстро помогли пострадавшим на месте, - говорится в сообщении вице-губернатора.