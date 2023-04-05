Ребенок 2,5 лет госпитализирован с разбитой головой из детского сада в Петербурге

В колпинском детсаду травмирован ребенок 2,5 лет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге из детского сада, расположенного в Колпино, госпитализировали ребенка с разбитой головой. Все произошло утром 5 апреля 2023 года, когда мальчик 2,5 лет вместе с мамой шел в свою группу. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Мальчик около 8 часов утра был доставлен скорой помощью в Детскую больницу №19 имени Раухфуса. Малыша забрали из детсада на Заводской улице в Колпино. Поднимаясь с мамой по ступенькам, кроха упал и ударился головой, - рассказал источник.

В больнице врачи осмотрели ребенка и диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, что на днях в больницу попала 11-месячная девочка, которая обварилась кипятком. Девочка обожгла голеностопный сустав и стопы.