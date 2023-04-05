Жительницу Петербурга заперли в квартире и изнасиловали после знакомства в Интернете

Петербурженку заперли в квартире и изнасиловали после знакомства в Кудрово Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Санкт-Петербурга отправилась на свидание в Кудрово в Ленинградской области. Но романтическое знакомство обернулось для нее изнасилованием. После всего 40-летняя женщина обратилась в полицию. Об этом 5 апреля 2023 года пишет "Мойка78".

- Женщина рассказала, что в Интернете познакомилась с 41-летним мужчиной. Пообщавшись с ним какое-то время в Сети, они договорились о встрече, - пишет издание.

Встреча состоялось вечером 2 апреля. Пара сначала посидела в ресторане, а после мужчина пригласил подругу в гости. Женщина согласилась и они приехали к нему домой на Центральную улицу в Кудрово. Вскоре хозяин запер дверь в квартиру, напал на свою гостью и изнасиловал.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 4 апреля. На данный момент на него составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.