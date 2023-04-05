Мужчина одним ударом отправил в нокаут пьяного провокатора в Петербурге

Полицейские Петербурга задержали мужчину, отправившего оппонента в нокаут в ходе конфликта Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина один ударом отправил в нокаут пьяного прохожего, который пытался спровоцировать его на конфликт. Все произошло вечером 3 апреля 2023 года в Выборгском районе города. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- В 21:48 часов в полицию поступило сообщение о том, что у дома 40 корпус 1 по улице Есенина лежит мужчина без сознания, со следами крови на лице. Им оказался 46-летний местный житель, которого госпитализировали в тяжелом состоянии, - рассказали в полиции.

Вечером 4 апреля у дома 27 по улице Есенина полицейские задержали мужчину, подозреваемого в избиении пострадавшего. Им оказался 44-летний петербуржец. Тот пояснил, что в тот вечер прохожий, будучи пьяным, попытался устроить конфликт и нападал на мужчину. Но тот решил на корню пресечь все действия, один ударом "вырубил" провокатора, после чего вызвал ему скорую помощь и ушел.

По факту возбуждено уголовное дело.