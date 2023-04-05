Двух домашних собак расстреляли в поселке Ленобласти во время прогулки

Полицейские ищут преступников. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Ленобласти возбудила уголовное дело после расстрела двух домашних собак. Вечером 4 апреля хозяин выгуливал своих питомцев. В этот момент неизвестный мужчина достал ружье и несколько раз выстрелил в собак. Животные получили множественные ранения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Все произошло в период с 20:30 до 21:00 в коттеджном поселке Можайский парк Ломоносовского района. После случившегося собак доставили в ветеринарную клинику, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов нашли на месте происшествия две гильзы различного калибра. Боеприпасы отправили на экспертизу. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники проводят проверку и устанавливают обстоятельства случившегося. Также им предстоит установить личность виновника и найти его.