Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

СУ СКР по Петербургу сообщил о возбуждении уголовного дела после прорывы трубы с кипятком на Дровяной улице. Инцидент произошел 5 апреля в Северной столице. Тогда в яму с горячей водой провалился автомобиль, в котором находились люди: дедушка с внуками. В происшествии пострадали пять человек.

- Возбуждено уголовное дело по статье о некачественных работах и услугах, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

В ведомстве сообщили, что пятеро пострадавших сейчас находятся в больницах: им оказывают необходимую помощь. Больше всего из-за прорыва трубы пострадал спасатель МЧС: он получили ожоги 40 процентов тела. Среди пострадавших также 10-летний мальчик и его дедушка.

СК выясняет все причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты работают на месте происшествия.