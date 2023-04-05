Из-за прорыва трубы с кипятком в Петербурге возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело.
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
СУ СКР по Петербургу сообщил о возбуждении уголовного дела после прорывы трубы с кипятком на Дровяной улице. Инцидент произошел 5 апреля в Северной столице. Тогда в яму с горячей водой провалился автомобиль, в котором находились люди: дедушка с внуками. В происшествии пострадали пять человек.
- Возбуждено уголовное дело по статье о некачественных работах и услугах, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.
В ведомстве сообщили, что пятеро пострадавших сейчас находятся в больницах: им оказывают необходимую помощь. Больше всего из-за прорыва трубы пострадал спасатель МЧС: он получили ожоги 40 процентов тела. Среди пострадавших также 10-летний мальчик и его дедушка.
СК выясняет все причины и обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Специалисты работают на месте происшествия.