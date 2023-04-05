Часы работы Дворцов бракосочетания в Петербурге продлят с 1 мая

С 1 мая продлеваются часы работы Дворцов бракосочетания Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 1 мая 2023 года продлят часы работы Дворцов бракосочетания. Это связано с тем, что период белых ночей в Северной столице очень популярен для проведения свадеб. Но не только белые ночи, а летнее, теплое время в целом. Повышенный спрос на проведение торжественных церемоний бракосочетания наблюдается вплоть до 30 сентября. Об этом рассказали в Смольном.

- В последние годы Петербург обрел популярность у влюбленных, которые хотят зарегистрировать брак в наших красивейших дворцах. Это можно только приветствовать. Будем развивать свадебный туризм, - отметил губернатор Александр Беглов.

Так, с 1 мая Дворец бракосочетания №1 на Английской набережной и Дворец бракосочетания №2 на Фурштатской улице будут работать до 23:00 часов. Это значит, что последняя церемония будет начинаться как раз в это время и заканчиваться в 23:20 часов.

Отметим, что в прошлом году в этот период было заключено более 28 тысяч браков.