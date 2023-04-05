Марина Шишкина сняла с себя полномочия вице-председателя ЗакСа Петербурга

Марина Шишкина сняла с себя полномочия заместителя председателя ЗакСа / Фото: ЗакС

Заместитель председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина сняла с себя полномочия. Это произошло на заседании парламента 5 апреля 2023 года. Шишкина заявила, что более не будет занимать должность вице-главы ЗакСа.

- Хочу заняться новым политическим проектом, - заявила Шишкина на заседании.

Также она добавила, что останется главой фракции "Справедливая Россия".

Напомним, что Шишкина является председателем партии "Справедливая Россия" в Петербурге с 2017 года. В 2011 году она впервые была избрана депутатом в ЗакС в составе пятого созыва. В 2021 году избрана депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва. Тогда же заняла должность Законодательного собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва.

Также Марина Шишкина является доктором социологических наук, академиком Международной академии наук экологии и безопасности человека и природы, академиком Академии социальных наук.