Мужчину задержали в Ленобласти по делу о надругательстве над школьницей

Подозреваемого задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали в Ленобласти мужчину, который подозревается в надругательстве над несовершеннолетней девочкой. Все произошло в Енисейске в Красноярском крае еще в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 25-летний мужчина в течение десяти дней совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней знакомой, - говорится в сообщении ведомства.

Подозреваемого задержали в Мурино около парадной дома на Оборонной улице. Долгое время он находился в федеральном розыске. Мужчину доставили в отдел полиции, а позже арестовали: сейчас он находится в следственном изоляторе.

Полицейским предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, накануне жительницу Петербурга заперли в квартире и насиловали. Она познакомилась с мужчиной в интернете, но романтическое свидание закончилось трагично.