Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петербурге и Ленобласти в апреле

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петербурге и Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Петербурге и Ленобласти рейды по выявлению нетрезвых водителей. Искать нарушителей будут в течение всего месяца. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ГАИ.

- Рейды пройдут с 7 по 10 апреля и с 21 по 24 апреля на территории города и области, - говорится в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции водителям напомнили, что за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Если же водитель второй раз сядет за руль в пьяном состоянии, то ему будет грозить уголовная ответственность.

Напомним, в Петербурге машина с водителем и пассажирами провалился в глубокую яму с кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой пострадали пять человек. Среди них - 10-летний ребенок и двое спасателей МЧС.