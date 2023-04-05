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НовостиОбщество5 апреля 2023 11:11

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петербурге и Ленобласти в апреле

Об этом сообщили в ГАИ
Анастасия НУРАДИЛОВА
Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петербурге и Ленобласти.

Рейды по выявлению пьяных водителей пройдут в Петербурге и Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Госавтоинспекции проведут в Петербурге и Ленобласти рейды по выявлению нетрезвых водителей. Искать нарушителей будут в течение всего месяца. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба ГАИ.

- Рейды пройдут с 7 по 10 апреля и с 21 по 24 апреля на территории города и области, - говорится в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции водителям напомнили, что за управление машиной в состоянии алкогольного опьянения им грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

Если же водитель второй раз сядет за руль в пьяном состоянии, то ему будет грозить уголовная ответственность.

Напомним, в Петербурге машина с водителем и пассажирами провалился в глубокую яму с кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой пострадали пять человек. Среди них - 10-летний ребенок и двое спасателей МЧС.