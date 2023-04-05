Юрий Константинов стал гендиректором компании «Главстрой Санкт-Петербург». Фото: «Главстрой Санкт-Петербург»

Новое руководство появилось в компании «Главстрой Санкт-Петербург». Должность генерального директора занял Юрий Константинов. Об этом сообщили в пресс-службе компании 5 апреля.

- Юрий Константинов имеет профессиональное строительное образование и дополнительное в области экономики и управления. До настоящего времени занимал руководящие посты в «Группе ЛСР», - говорится в сообщении.

Известно, что Контанстинов работает в строительной отрасли более 20 лет. Теперь ему предстоит управлять всеми подразделениями девелопера, повышать эффективность бизнес-процессов внутри компании и развивать реализуемые проекты – ЖК «Северная долина» и жилой экорайон «Юнтолово».

Кроме этого, Юрий Константинов будет руководить дочерней компанией «ГК Алькор» и займется запуском нового флагманского проекта в Кронштадте.