Двое мигрантов избили рабочих из-за сноса торговых павильонов в Петербурге

СК расследует уголовное дело о хулиганстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Петербурга продолжает разбираться в уголовном деле о нападении на двух рабочих. Известно, что двое мужчин демонтировали торговые конструкции в Петербурге, и на них напали двое мигрантов. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

- Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемых. В итоге в следственный изолятор Калининский районный суд отправил только одного из мигрантов. А второму запретили определенные действия, - говорится в сообщении ведомства.

Из-за того, что теперь второй обвиняемый может скрыться или повлиять на других участников расследования, председатель СК России Александр Бастрыкин попросил арестовать и его. Теперь руководитель регионально ведомства обратится в суд с требованием заключить под стражу второго обвиняемого.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «хулиганство», продолжается. О состоянии пострадавших работников пока не сообщается.