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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:45

Двое мигрантов избили рабочих из-за сноса торговых павильонов в Петербурге

Одного из обвиняемых арестовали
Анастасия НУРАДИЛОВА
СК расследует уголовное дело о хулиганстве.

СК расследует уголовное дело о хулиганстве.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Петербурга продолжает разбираться в уголовном деле о нападении на двух рабочих. Известно, что двое мужчин демонтировали торговые конструкции в Петербурге, и на них напали двое мигрантов. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

- Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемых. В итоге в следственный изолятор Калининский районный суд отправил только одного из мигрантов. А второму запретили определенные действия, - говорится в сообщении ведомства.

Из-за того, что теперь второй обвиняемый может скрыться или повлиять на других участников расследования, председатель СК России Александр Бастрыкин попросил арестовать и его. Теперь руководитель регионально ведомства обратится в суд с требованием заключить под стражу второго обвиняемого.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «хулиганство», продолжается. О состоянии пострадавших работников пока не сообщается.