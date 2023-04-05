Количество попыток детских суицидов растет в Петербурге

Уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге возросло количество детских самоубийств. О неутешительной статистике на заседании Законодательного собрания Петербурга 5 апреля рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Митянина.

- По данным Главного следственного управления Следственного комитета, в 2022 году, вы видите, я не хочу даже озвучивать, они перед глазами на слайде, это очень грустная и тревожащая динамика, - приводит слова Митяниной «Петербургский дневник».

Детский омбудсмен рассказала, что в прошлом году покончить жизнь самоубийством пытались 263 ребенка. 30 из них погибли. В 2020 году статистика тоже была ужасающей. Суицидальные наклонности проявили 154 человека. 20 детей погибли.

В 2021 году из 219 попыток самоубийства трагедией завершились 34 случая.

Напомним, накануне школьник выжил после падения с 20-метровой высоты. Он находится в стационаре в тяжелом состоянии.