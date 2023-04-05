Десять человек эвакуировали из-за мощного пожара на улице Десантников в Петербурге

Пламя охватило пятикомнатную квартиру. Фото: СОЦСЕТИ

Из жилого дома на улице Десантников, где произошел мощный пожар, эвакуировали десять человек. Огонь охватил одну из квартир днем в среду, 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

- Сообщение о пожаре в пятикомнатной квартире в Красносельском районе поступило в 14:21. На место ЧП сразу отправились спасатели и необходимая техника, - говорится в сообщении пресс-службы чрезвычайного ведомства.

Прибывшие после вызова пожарные установили, что площадь возгорания составляет 60 квадратных метров. Специалисты справились с огнем примерно через час: в 15:32 пламя было ликвидировано.

По предварительной информации, из-за возгорания никто не пострадал. С верхних этажей спасатели эвакуировали 10 человек. Огонь тушили три пожарных машины и 15 спасателей МЧС.