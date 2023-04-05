Ремонтные работы начались на трубопроводе на Дровяной улице в Петербурге. Фото: t.me/keio_spb

На Дровяной улице в Петербурге начался демонтаж поврежденного участка трубопровода, из-за прорыва которого пострадали пять человек. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

- Последствия технологического нарушения устраняют три бригады «Теплосети», более 10 единиц спецтехники и 30 специалистов, - говорится в сообщении ведомства.

В городском комитете также сообщили, что сейчас тепло в здания подается по резервной схеме. Завершить все ремонтные работы планируется к девяти часам утра 6 апреля. Управляющие компании будут контролировать системы отопления и менять воду при снижении температуры в теплоносителях.

Жителей Северной столицы предупредили о необходимости быть осторожными и не подвергать свою жизнь опасности. Нельзя пытаться проехать или пройти по затопленным участкам.