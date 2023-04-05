На КАД Петербурга перекроют движение в районе развязки с Пискаревским проспектом

На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге снова запланированы ограничения. На этот раз в связи с работами по замене сборных лотков на разделительной полосе на участке внутреннего кольца в районе развязки с Пискаревским проспектом будут перекрывать полосы движения. Ограничение введут 17 апреля 2023 года до конца месяца. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги, в период с 17 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - рассказали дорожники.

Работы по традиции будут проходить в круглосуточном режиме. Вся информация об этом будет выведена на специальные табло, чтобы водители знали об изменениях.