Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто5 апреля 2023 13:29

На КАД Петербурга перекроют движение в районе развязки с Пискаревским проспектом

Ограничение введут на двух полосах движения внутреннего кольца
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения

На участке внутреннего кольца КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом перекроют две полосы движения

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на Кольцевой автодороге снова запланированы ограничения. На этот раз в связи с работами по замене сборных лотков на разделительной полосе на участке внутреннего кольца в районе развязки с Пискаревским проспектом будут перекрывать полосы движения. Ограничение введут 17 апреля 2023 года до конца месяца. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по замене сборных, открытых лотков в разделительной полосе дороги, в период с 17 по 30 апреля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, а по первой и второй полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час, - рассказали дорожники.

Работы по традиции будут проходить в круглосуточном режиме. Вся информация об этом будет выведена на специальные табло, чтобы водители знали об изменениях.