Жители регионов в зоне СВО могут рассчитывать на помощь в гуманитарных центрах ЕР. Фото: пресс-служба «Единой России».

С первых дней спецоперации российские партии объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. Например, за это время региональные отделения «Единой России» отправили более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

ОТ ПРОДУКТОВ ДО ЛЕКАРСТВ

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтёры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого, московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь, сообщает сайт ER.ru.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтёры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии приняло участие уже более 1,5 тысяч активистов молодёжных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе – на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжело раненых военнослужащих и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

Фото: пресс-служба «Единой России».

Петербургское отделение «Единой России» с момента начала спецоперации направило уже 220 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса. С июня 2022 года под особым вниманием Мариуполь.

- Петербург восстанавливает в городе-побратиме жилые дома, социальные и культурные объекты. Депутаты Законодательного Собрания от фракции «Единая Россия» регулярно доставляют в Мариуполь гуманитарную помощь, помогают городу интегрироваться в федеральное правовое поле, оказывают хозяйственную, бытовую, консультационную и прочую помощь мариупольцам.

У нас также есть подшефное воинское подразделение – «Ленинградский полк», которому мы передаем необходимые технические средства, маскировочные сети, теплые вещи, продукты и письма. Сейчас по просьбе бойцов даже разработали собственный шеврон для полка с символами нашего города-героя. Мы помогали, помогаем и будем помогать всем, чем можем, - говорит председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, первый заместитель секретаря регионального отделения партии Александр Бельский. В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтёрам за бытовой помощью.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжёлую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Из Удмуртии - автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана – автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.