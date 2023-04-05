Депутаты «Справедливой России» в ЗакСе Петербурга объявили о выходе из партии

Марина Шишкина вышла из партии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Несколько депутатов Законодательного собрания Петербурга объявили о выходе из партии фракции «Справедливая России – Патриоты – За правду». О таком решении заявили Марина Шишкина, Андрей Алексеров, Александр Новиков и Любовь Менделеева. Об этом 5 апреля сообщает РБК.

- Мы приняли решение выйти из рядов партии. Это решение родилось не сегодня. Мы долго совещались и приняли его только тогда, когда оно стало коллегиальным, - зачитала Марина Шишкина официальное заявление членов фракции.

Судя по зачитанному заявлению, депутаты разочаровались в партии.

Напомним, Марина Шишкина также сняла с себя полномочия вице-председателя Законодательного собрания Петербурга. Она заявила, что собирается заняться новым политическим проектом. Должность вице-председателя Марина Шишкина занимала с 2021 года.