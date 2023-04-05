Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 апреля 2023 14:24

Прокуратура Ленобласти выдала предписание частному детсаду из-за нарушения режима сна детей

В учреждении мебель не соответствовала возрасту, а предметов гигиены не хватало на всех
Анастасия НУРАДИЛОВА
Руководство детсада начало исправлять нарушения.

Руководство детсада начало исправлять нарушения.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Родители воспитанников частного детского сада в Ленобласти обратились в прокуратуру. Сообщалось, что в учреждении нарушены условия содержания детей. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

- В ходе проверки комитета общего и среднего образования ряд жалоб нашли подтверждение. Администрации детского сада выданы предписания об устранении замечаний, - говорится в сообщении ведомства.

В прокуратуре рассказали, что в детском саду нарушались требования к режиму отдыха и сна детей. Мебель не соответствует возрасту и росту детей. Нет предметов личной гигиены. Неправильно хранится бытовая химия и уборочный инвентарь.

- Руководством организации незамедлительно приняты меры к исправлению ситуации, часть нарушений, выявленных в ходе проверки, уже устранены, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства Ленобласти.