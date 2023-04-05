Китайский EXEED VX стал официальным автомобилем ПМЭФ-2023

ПМЭФ пройдет с 14 по 17 июня. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Северной столице с 14 по 17 июня пройдет Петербургский международный экономический форум. Официальным автомобилем форума впервые станет китайский внедорожник EXEED VX. Об этом 5 апреля пишет ТАСС.

- Уверен, новый официальный автомобиль Форума EXEED поможет обеспечить необходимый уровень качества с точки зрения удобства, комфорта и безопасности для высокопоставленных гостей и участников, - отметил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Он также отметил, что главная задача форума – его счастливые участники.

Напомним, автомобильная тематика является треком обсуждения не только деловой программы форума, но и его выставочной экспозиции. Представители бренда EXEED тоже примут участие в мероприятии и станут модераторами дискуссии о китайских автомобильных брендах в России.

Спикеры и партнеры ПМЭФ на протяжении всех дней работы форума будут передвигаться на этом автомобиле.