Петербуржец угрожал ножом кассиру ради бутылки лимонада и пачки сигарет

Дебошира задержали. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские Курортного района задержали мужчину, который пытался ограбить продуктовый магазин. Все происходило ночью 1 апреля на Зеленогорском шоссе в поселке Репино. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина пришел в магазин пьяным и вел себя неадекватно. Он держал в руке нож, которым повредил кассовый аппарат, - говорится в сообщении ведомства.

Пьяный посетитель магазина пытался похитить пачку сигарет и бутылку лимонада. Но в итоге не стал забирать товары и просто ушел из магазина. Сотрудники правоохранительных органов задержали горе-грабителя 4 апреля на Цветочной улице в этом же поселке.

Нарушителем оказался 27 летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности. Сейчас полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Расследование продолжается.