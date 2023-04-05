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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 15:55

Бывшего вице-губернатора Ленобласти обвинили в махинациях на 24 млн рублей

Чиновник получил взятку и помогал коммерческой организации
Анастасия НУРАДИЛОВА
Бывшего вице-губернатора обвинили в махинациях на 24 млн рублей.

Бывшего вице-губернатора обвинили в махинациях на 24 млн рублей.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ленобласти.

- Директора АНО «Дирекция» подозревают в хищении почти 24 миллионов рублей. А возможным это хищение стало из-за превышения должностных полномочий вице-губернатора Ленобласти, - говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, чиновник собирался выполнить условия полученной им взятки. Он незаконно одобрил сделки по отчуждению долей в уставном капитале коммерческой организации в отношении АНО «Дирекция».

Эти деньги изначально планировалось направить на восстановление прав дольщиков Ленобласти. Но из-за таких действий дочернее предприятие признали банкротом: на него больше нельзя открывать конкурсные производства. Это считается тяжкими последствиями преступных действий. Расследование дела продолжается.