ЗакС Петербурга выбрал треть нового состава Общественной палаты

ЗакС определил новый состав Общественной палаты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский парламент на заседании 5 апреля утвердил треть нового состава Общественной палаты города. Всего в собрание входят 63 депутата. Из 53 кандидатов новыми членами Общественной палаты Северной столицы вошли 21. Об этом сообщили в пресс-службе ЗакСа.

– Треть коллектива утверждается Законодательным Собранием, еще треть – Губернатором. Затем избранные две трети из числа кандидатов от общественных организаций выбирают оставшихся, – добавили в пресс-службе ведомства.

В результате рейтингового голосования в рядах Общественной палаты оказались как новые лица, так и члены уже действующего состава. Например, переизбрали по квоте Сергея Шуба, Дмитрия Шериха, Анатолия Турчака, настоятеля петербургского Дацана ламу Буду Бадмаева, директора «Петербург-Концерта» Екатерину Артюшкину, Александра Туркова, Валерию Соколову, Равиля Панчеева, Владимира Окрепилова, Ларису Листову, Владимира Гронского и Василия Волобуева.