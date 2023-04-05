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НовостиОбщество5 апреля 2023 17:15

Беглов подготовил проект роспуска скандального МО «Смольнинское» в Петербурге

Проект отправили на антикоррупционную экспертизу
Элеонора КУРЮМОВА
Беглов распустит скандальный МО «Смольнинское».

Беглов распустит скандальный МО «Смольнинское».

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект роспуска муниципального совета округа «Смольнинское» подготовили в администрации Петербурга. Сейчас инициативу направили на антикоррупционную экспертизу. Информация об этом появилась на сайте Смольного 5 апреля.

– Районный суд Петербурга 24 января 2023 года признал, что в течение трех месяцев в МО «Смольнинское» не проводились заседания, – говорится в тексте проекта.

В связи с этим, после рассмотрения будущего постановления экспертизой, губернатор Александр Беглов отправит проект в 3аксобрание. Контролировать роспуск неработающего МО назначили вице-губернатора Бориса Пиотровского.

Напомним, что в августе 2021 оппозиционные депутаты «Смольнинского» сорвали «уличное» заседание совета, подкинув файер к ступеням лестницы. Тогда муниципалы вызвали на место взрыва полицию. Кроме того, нарушителей оштрафовали более чем на 40 тысяч рублей за дискредитацию российской армии на крыльце муниципального образования.