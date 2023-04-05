ЗакС в первом чтении одобрил многодневное голосование на выборах в Петербурге

Закон о многодневном голосовании приняли за основу.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Голосование, затронувшее изменения в системе выборов, прошло 5 апреля в ЗакСе Петербурга. Поправки депутаты хотят внести одновременно в пять законов. Одним из модифицированных положений стала возможность многодневного голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.
– Ранее практика показала, что за несколько дней выборов большая часть петербуржцев смогли проголосовать. К слову, ковид никуда не исчез, – высказался один из инициаторов новелл Денис Четырбок.
Изменение поддержали 34 депутата. Девять проголосовали против и только один парламентарий воздержался.
Также в Петербурге планируют ликвидировать избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО). Кроме того, изменится и порядок назначения членов избиркомов, ограничится незаконная агитация в интернете.
Новые положения должны, по мнению депутатов, привести в порядок законодательство Петербурга в соответсвии с федеральным.