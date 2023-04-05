Разводка мостов начнется в ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге

Навигация начнется в ночь с 9 на 10 апреля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Северной столице постепенно завершают этап технических разводок мостов. И в ночь с 9 на 10 апреля в городе на Неве стартует навигация. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

– По постоянному графику начнут разводить мосты через Неву: Троицкий, Литейный, Большеохтинский, мост Александра Невского и Володарский. А уже с 20 апреля поднимут переправы на Большой Невке, – уточнили в пресс-службе организации.

Развод мостов в Санкт-Петербурге в 2023 году.

Ежедневно два раза за ночь поднимать будут Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. В «Мостотресте» добавили, что Сампсониевский, Гренадерский, Кантемировский откроют только по предварительной заявке за двое суток.

Кстати, актуальный график навигации уже опубликовали на информационном портале организации. Желающие взглянуть на разводку или планирующие маршрут водители также могут уточнить время в бесплатном мобильном приложении «Мосты Петербурга».