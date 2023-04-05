Здание-памятник с видом на Фонтанку выставили на торги за 120 млн в Петербурге

Здание-памятник с видом на Фонтанку выставили на торги за 120 млн. Фото: google.com/maps/

Здание, расположенное на углу набережной реки Фонтанки и Прядильного переулка, выставят на торги за 120 миллионов рублей. Постройка – объект культурного наследия. На аукционе она окажется 15 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Российского Аукционного Дома.

– Площадь объекта равна 2,4 тысячам квадратных метров, а площадь участка – двум тысячам, – добавили в пресс-службе компании.

По мнению замруководителя департамента продаж РАД в Петербурге у здания большой потенциал. Среди преимуществ: удобная транспортная доступность, эксклюзивный вид на Фонтанку. Памятник, со слов экспертов, можно обустроить под апарт-комплекс или офисный центр.

В пресс-службе также подчеркнули, что потенциальному покупателю в собственность перейдет и земельный участок, на котором инвестор сможет обустроить зону отдыха или небольшую парковку. Последнее, как считают в РАДе, особенно актуально, учитывая отсутствие бесплатных мест длительной остановки для транспорта в центре города.