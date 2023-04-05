Поминутную оплату парковки со второго часа хотят ввести в Петербурге

Поминутную оплату парковки со второго часа предложили ввести в ЗакСе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заседание рабочей группы по платным парковкам прошло в ЗакСе. Представители комитета по транспорту и общественных организаций обсудили возможность введения в городе поминутной платной автостоянки со второго часа. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

– Проект реализуют в текущем 2023 году, – отметил зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков.

Он также подчеркнул, что платная стоянка заметно снизила трафик в центре города и количество ДТП, увеличила количество свободных парковочных мест, а также освободила дороги для экстренных служб.

Депутат также подчеркнул, что петербуржцы начали активнее пользоваться общественным транспортом. Это показывает увеличение пассажиропотока в метро Северной столицы

Следующее заседание рабочей группы планируется в мае. На нем обсудят пути решения вопроса загруженности автомобилями дворов.