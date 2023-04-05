Ледовзрывные работы завершились в Ленобласти

Ледовзрывные работы закончили специалисты в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 23 марта по 5 апреля 2023 года в Ленобласти, чтобы избежать весеннего половодья, проводили ледовзрывные работы. По итогам мониторинга обстановки на реках, специалисты объявили о завершении расчистки льда. Информация об этом появилась в телеграм-канале Аварийно-спасательной службы области.

– Специалисты ослабили ледовое покрытие на Свирской губе, а также реках Свирь, Паша, Оять и Сясь. По итогам проведенных работ, взрывники вскрыли семь ледовых полей. Их общая площадь составила 12 тысяч квадратных метров, – добавили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в организации, страховали специалистов во время проведения работ спасатели поисково-спасательных отрядов города Лодейное Поле и Новой Ладоги.

В дальнейшем может возникнуть необходимость в дополнительных мерах по устранению льда. Как сообщили в пресс-службе, подобное решение примут при обнаружении заторов во время мониторинга.