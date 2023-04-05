ЗакС Петербурга одобрил в первом чтении закон о поддержке отечественных экспортеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

Помочь экспортерам российской продукции из Петербурга решили на заседании Заксобрания пятого апреля. Депутаты в первом чтении одобрили законопроект, регулирующий промышленную политику города. Об этом сообщили в пресс-службе органа.

– Инициатива в первую очередь поддерживает промышленные предприятия и организации, способствующие внешнеэкономической деятельности, – уточнил депутаты Всеволод Беликов.

В рамках законопроекта продукцию будут запускать на зарубежных рынках. Город предоставит необходимую финансовую и имущественную помощь производителям. По мнению авторов, принятие поправок даст импульс национальной экономике, позволит сформировать слой конкурентоспособных, активных экспортеров. Кроме того, сделает узнаваемой отечественную промышленную продукцию за рубежом. За принятие закона проголосовали 43 человека, никто не высказался против и только один парламентарий воздержался.