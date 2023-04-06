Более 11 тонн опасных отходов сдали петербуржцы в марте 2023 года

11,4 тонны опасных отходов приняли от петербуржцев за первый месяц весны. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жители Северной столицы обеспокоены экологией города. Поэтому только за март петербуржцы сдали 11,4 тонны небезопасных отходов в специальные пункты приема. Ответственное и бережное к природе проявили более трех тысяч петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Система обеспечивает безопасность и формирует экологическую культуру среди населения. Выбор правильной утилизации опасных отходов уменьшает негативное влияние на окружающую среду, – добавили в пресс-службе ведомства.

Всего специалисты собрали на обезвреживание и утилизацию: 5,6 тонн батареек и аккумуляторов, свыше 1,7 тонн ртутных и 78 кг светодиодных ламп, 1,5 тонны автомобильных покрышек, более 1,4 тонн вышедшей из эксплуатации компьютерной и бытовой техники, 760 кг химических отходов, 316 кг лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, 15 кг термометров и даже 1 противогаз с комплектующими.

На апрель 2023 в Петербурге работает 480 экопунктов для батареек и ртутных ламп, десять экологических пунктов и два экомобиля.

Полный список подлежащих утилизации отходов, график движения экомобилей и адреса экотерминалов размещены на соответсвующем портале Санкт-Петербурга в разделе «Опасные отходы».