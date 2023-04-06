Помогающие ветеранам НКО поддержат власти Петербурга

Правительство Петербурга поможет НКО, помогающим ветеранам. Фото: Александр ГЛУЗ

ЗакС Петербурга принял в третьем чтении закон о поддержке некоммерческих организаций, помогающих ветеранам и их семьям. Волонтеры получат финансовое, имущественное, информационное и организационное содействие. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания.

– Помогут организациям и с переподготовкой и повышением квалификации работников и добровольцев (волонтеров), – говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В ЗакСе также добавили, что список кандидатов на поддержку определят в результате конкурса. Список кандидатов на поддержку сформируют в результате конкурса, а средства выделят на основе финансового плана города. Это позволит не использовать дополнительное финансирование из бюджета региона. Нововведение вступит в силу с 1 января 2024 года.

Депутаты Заксобрания уверены, что объединение усилий города и некоммерческого сектора позволит повысить эффективность работы с ветеранами.