20-летний житель Ленобласти избил и ограбил пенсионера в Кронштадте

20-летний мужчина из Кронштадта избил и ограбил пенсионера. Фото: Олег ЗОЛОТО

20-летнего жителя Кронштадта местная прокуратура обвинила в избиении и ограблении 63-летнего пенсионера. Сейчас на нападавшего завели уголовное дело сразу по двум статьям. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

– Как выяснили следователи, обвиняемый в ноябре 2022 года поссорился с 63-летним мужчиной. Затем он напал на потерпевшего. 20-летний парень уронил пенсионера на землю, сделав подножку. Упавший мужчина потерял координацию и сломал шейку бедра, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Также в сообщении прокуратуры говорится, что обвиняемый ударил пострадавшего по голове и скрылся с места преступления, прихватив мобильный телефон пенсионера.

Уголовное дело, заведенное на напавшего, уже направили в Кронштадтский суд. Прокурор района, чтобы компенсировать нанесенный 63-летнему потерпевшему моральный ущерб, потребовал взыскать с грабителя материальный и моральный ущерб.