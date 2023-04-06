Двоих мужчин осудили на 16 и 8 лет колонии за изготовление наркотиков в Петербурге

Петербуржцев осудили на 16 и 8 лет колонии за изготовление наркотиков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Двоих петербуржцев осудили за производство наркотиков и пособничество в этом на 16 и 8 лет. Мужчины рассказали следствию, что добывали драгоценные металлы, и вины своей не признали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

– В июле 2020 года один из осужденных арендовал квартиру у своего друга для производства и дальнейшего сбыта наркотического вещества, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Арендадатель должен был не только сдавать «производственную» площадь, но и за отдельную плату покупать химические реактивы, необходимые для изготовления опасного средства. После инициатор преступления принимался «кашеварить». В общей сложности ему удалось приготовить три килограмма наркотиков.

Когда в квартиру пришли с обыском, полиция обнаружила несколько канистр с ингредиентами для психотропных веществ.

Оба обвиняемых свою вину яростно отрицали. Оправдывались тем, что на самом деле из радиоэлектронного лома они пытались добыть золото, серебро и палладий.

Суд приговорил одного из искателей сокровищ к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а его подельника к восьми. Приговор в законную силу еще не вступил.