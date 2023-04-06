Специалисты завершили ремонт на месте прорыва трубы с кипятком в Петербурге, где пострадали четыре человека

Специалисты завершили ремонт на месте прорыва трубы с кипятком в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге аварийная бригада "Теплосети" завершила ремонт на месте прорыва трубы с кипятком в Адмиралтейском районе. Работы были завершены к 5:40 часам утра 6 апреля 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- Специалисты предприятия заменили более семи метров ненадежного участка трубопровода. Циркуляция теплоносителя, отопление и ГВС восстановлены в полном объеме. На месте работали три бригады в составе 30 человек и 10 единиц спецтехники, - сообщили в компании.

Напомним, что трубу с кипятком прорвало утром 5 апреля у дома 4 по Дровяной улице. В результате этого размыло грунт, образовалась дыра, куда провалился автомобиль, в котором находился мужчина с внуками. Всем помогли выбраться спасатели МЧС, которые пострадали, доставая людей. Также пострадал один прохожий. Компания "Теплосеть" взяла на себя обязательство в помощи в лечении и реабилитации пострадавших.